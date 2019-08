Val Marchiori: flagrei minha mãe com outro homem e levei uma surra

Val Marchirori é a convidada do programa Hora do Faro, da Record TV, deste domingo (4). Durante a atração, ela disse que apanhou muito de sua mãe após flagrá-la com outro homem. Val revelou que contou ao pai sobre a traição, mas ele não acreditou.

Sua mãe, Vera Lúcia, então, a puxou pelo braço e deu uma surra com uma corda. Este é um dos motivos pelo qual mãe e filha passaram anos sem se falar. A Rodrigo Faro, a socialite revelou uma série de mágoas e acusou Vera de a ter a abandonado.

Como era de se esperar, o programa colocou Vera e Val frente a frente. “Se eu errei como mãe, me perdoa”, disse Vera. “Eu tenho orgulho da minha filha e de mim também. Eu fico triste quando ela diz que eu abandonei ela, eu abandonei o pai dela porque ele não admitia a separação”, falou.

Val pareceu perdoar a mãe e as duas se abraçaram. Ao fim, Rodrigo Faro levou toda a família de Val para a frente da casa onde ela nasceu.

