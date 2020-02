Uma Rosa Com Amor: Serafina se torna uma linda mulher

Serafina se transforma em

uma mulher belíssima

Foto: Lourival Ribeiro/ SBT

Exigente que só, a senhora Smith (Maria Cláudia) quer ter certeza de que o casamento de Claude (Claudio Lins) e Serafina Rosa (Carla Marins) é pra valer. E se não for, a americana garante: fará com que o acordo comercial com o francês seja desfeito.

Ao mesmo tempo, Nara (Mônica Carvalho) encontra seu noivo com Rosa na sala dele e os acusa de estarem quase se beijando. Para escapar da saia-justa, o empresário diz à víbora que quer mais é se livrar da secretária “chata”, que não passa de um “trambolho”.

Ao escutar isso, Rosa se revolta e corre pra casa. Frazão (Toni Garrido), que viu tudo, pede a Claude que vá atrás da moça. Irritada, Rosa assina uma procuração para a anulação do casamento. Mas Claude a procura no cortiço, pede desculpas e mente para toda a família Petroni dizendo que os dois brigaram por ciúme.

Eles, então, fazem as pazes e Serafina passa a ter aulas de etiqueta, estilo e beleza com Roberta (Isadora Ribeiro) para o encontro com a família Smith. Quando chega a grande noite, a secretária se produz toda e se transforma em uma mulher belíssima, deixando o marido louco de paixão.