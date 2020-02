Uma Rosa Com Amor: Nara descobre a armação de Claude e Serafina

Furiosa com a descoberta, ela promete

se vingar de Claude

Foto: Divulgação – SBT

Há tempos que Nara (Mônica Carvalho) desconfia que Claude (Claudio Lins) está estranho. E, de tanto procurar, a víbora começa a achar pistas do que está acontecendo. Ercy (Ana Carolina Lima) conta à amiga que viu o empresário na praia com Serafina (Carla Marins) e deixa Nara de sobreaviso. A megera vai até a empresa e coloca Frazão (Toni Garrido) na parede.

Ele enrola a cascavel, mas não consegue enganá-la por muito tempo. Nara encontra as fotos do casamento e o vestido de noiva de Serafina no carro dele. Ela relata ao pai, Egídio (Carlo Briani), o que descobriu. E concluem que Claude se casou com Serafina para pegar o visto de permanência no Brasil. Ela jura se vingar da traição.