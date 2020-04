Uma carta assinada por Lady Di vale mais de R$ 48.000

Uma carta escrita pela princesa Diana em 1989 está sendo leiloada pela companhia The William George Auction House. O documento, cujo lance mais recente é de £7,500 (cerca de R$ 48.597), foi redigido por Lady Di em 21 de junho daquele ano como forma de agradecer ao Sargento Plumb, do Grupo de Escolta Especial da Scotland Yard . O sargento organizou uma exibição de motocicletas para o aniversário de sete anos do príncipe William. A carta, escrita à mão por Diana, também tem as assinaturas dos dois filhos.

“Caro Sgt. Plumb, foi muito gentil da sua parte e de sua equipe vir ao aniversário de William. Não posso expressar que prazer a exibição deu aos pequenos e suas mães!”, escreveu a princesa. “Eu sei o quão particularmente ocupados vocês todos estão no momento, então teve ainda mais significado para nós que você e os motoqueiros foram capazes de participar das celebrações! Aqui estão nossos mais calorosos agradecimentos. Atenciosamente, Diana, William, Harry.”

Uma outra carta, datilografada por Ann Beckwith-Smith, dama de companhia da princesa, também faz parte do leilão. Nela, Ann conta que “a princesa de Gales estava enormemente grata ao Sgt. Plumb e sua equipe por garantir que o sétimo aniversário do príncipe William fosse uma ocasião tão especial” e que a exibição havia sido aproveitada tanto pelos adultos quanto pelas crianças convidadas

Outras cartas de Diana alcançam valores altos pelos admiradores da princesa, que disputam essas pequenas lembranças cujo valor sobe por serem pessoais e assinados à mão por ela.

Ainda em fevereiro, a Swann Auction Galleries também divulgou a disponibilidade de cartas escritas por ela pouco antes de sua morte e que falam de quanto ela ficou surpresa com os valores que conseguiu ao leiloar alguns de seus vestidos para levantar fundos para pesquisa da AIDS. Um dos seus vestidos chegou a ser vendido por dois milhões de dólares, algo acima de 10 milhões de reais no câmbio atual. O leilão foi idéia do príncipe William, na época com apenas 14 anos, e Diana ficou muito emocionada com a sugestão do filho.

