Último show de Sandy & Jr foi também o mais emocionante (e tem novidade)

O público esperado não decepcionou. Em um Parque Olímpico lotado com 100 mil pessoas, entre anônimos e famosos, a platéia cantou, chorou, dançou e aplaudiu demais Sandy e Junior, que se despediram emocionados.

Ela começou o show com a voz embargada e, de mãos dadas com o irmão, e suspirou ao ouvir o coro que ajudou na primeira música ‘Não dá pra não pensar’. Aí, foram quase 2h30 de show.

O evento foi tão grandioso que Junior chegou a compará-lo a um “Rock in Rio edição personalizada”, apoiado pelos fãs.

No telão, como nos demais shows, surgiram os ex-integrantes do seriado Sandy & Junior, dentre eles Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena, que estavam curtindo tudo da pista. Outros famosos também estavam lá, como Fernanda Rodrigues (que levou a filhota), Giovanna Lancellotti, Carla Diaz, Fernanda Souza e Fernanda Gentil.

Novidade por aí

A Globoplay anunciou que está preparando uma série documental sobre a carreira da dupla. Serão sete episódios com imagens do arquivos pessoal dos irmãos desde o comecinho até a turnê ‘Nossa História’. A previsão é de lançamento no ano que vem.

Olha só que demais: