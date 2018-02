Já pensou em estar curtindo um bloco de Carnaval e dar de cara com o namorado da Fátima Bernardes vendendo cerveja? Foi o que aconteceu com alguns foliões no último domingo (4), no Recife (PE).

Túlio Gadêlha, que é ex-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, ajudou o irmão a vender bebidas no meio da multidão com uma carrocinha e um isopor. Com tanto carinho em relação ao casal, é claro que ele não passou despercebido!

“Quando você encontra o seu irmão caçula e mostra como se faz”, justificou o rapaz na legenda de uma foto em seu IG.

Veja os registros dos fãs: