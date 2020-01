Três competidoras do ‘Dança dos Famosos’ foram mandadas para a repescagem

Estamos nos aproximando da próxima etapa do ‘Dança dos Famosos‘! As mulheres realizaram a última apresentação da fase atual, com uma performance de clássicos da música sertaneja. Todas tiveram de se esforçar muito, pois Faustão havia avisado que as piores notas iriam direto para a fase da repescagem em busca de uma chance de continuar na competição musical. Mesmo assim, não houve tanta mudança assim no ranking geral feminino.

O palco do ‘Domingão do Faustão‘ ganhou um toque de festa country com músicas sertanejas para tirar o pé de todo mundo do chão. Teve de tudo: Daniel, Zezé di Camargo e Luciano e por aí vai! Dandara Mariana novamente foi um destaque positivo, arrancando notas elevadas dos jurados artísticos e dos técnicos, e Luisa Sonza usou todo o seu carisma para conquistar os jurados, tal qual Giovanna Lancellotti. Ou seja, nem foi surpresa saber que as três estão confirmadíssimas na disputa de ritmo!

Faustão reuniu todas as artistas para o ranking final, e lá ele mostrou quem participaria da repescagem a ser realizada daqui 15 dias. As notas de Regiane Alves, Fernanda Abreu e Luiza Tomé estavam muito abaixo das demais e elas não conseguiriam se manter na competição mesmo com avaliações perfeitas. Dessa forma, elas voltam para tentar uma das duas vagas que serão disponibilizadas na repescagem.

Na próxima semana, teremos o time masculino e novamente os três participantes com piores notas precisarão ir para a repescagem. Lembrando que Luis Lobianco já está garantido nessa etapa das piores notas por ter ficado uma semana sem dançar, em decorrência de um ferimento.

E agora, quem será que completará o time dos repescados? Saberemos só no próximo domingo!