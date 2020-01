Toda a verdade sobre Bruna Marquezine e Beto Gatti

Bruna e Beto tiram onda em Los Angeles. O burburinho em volta dos dois começou depois que eles começaram a postar fotos juntos…

Foto: Reprodução/Instagram

Tá rolando ou não tá? Fontes de TITITI dão conta de que sim: Bruna Marquezine e o fotógrafo Beto Gatti estão ficando, mas – ainda – não é nada sério. Os dois foram vistos passeando por Los Angeles, EUA, juntinhos e pareciam íntimos. “Quem já viu os dois passeando tem certeza de que eles são mais que amigos”, contou nossa fonte.

Desde o início da temporada de Bruna no exterior, em agosto, os dois andam juntos, ao lado dos amigos Pierre Thome de Souza e Stéphannie Oliveira, filha do ex-jogador Bebeto. Mas se conhecem de outros carnavais: ano passado, Beto fez um ensaio com a atriz. Ele também já teve um affair com Ludmila Dayer.

Na internet, os fãs da ex de Neymar já superaram o rompimento dela com o craque e estão apoiando o novo romance. “Faço gosto”, “Perdeu Neymar” e “Que gato!” foram alguns dos comentários nas fotos deles.