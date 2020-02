Ti-ti-ti: Thales se declara a Julinho

Thales vai tentar conquistar Julinho de uma vez por todas!

Foto: Divulgação/Rede Globo

O cabeleireiro vai ganhar um fã e daqueles bem insistentes. Thales (Armando Babaioff), mesmo casado com Jaqueline (Claudia Raia), vai se encantar por Julinho (André Arteche) e começar a ligar várias vezes para o confidente de Marcela. O surfista, inclusive, começa a armar encontros “por acaso” com o rapaz.

No entanto, Julinho vai evitá-lo de todas as formas e não atenderá suas muitas chamadas pelo celular. Mas o persistente Thales não desiste facilmente. Ele consegue se encontrar com sua paixão e se declara para ele. Ao ouvir a confissão de Thales, Julinho fica sem saber o que dizer.

Será que Julinho vai ceder?

E você, torce por este casal?