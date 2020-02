Ti-ti-ti: Stéfany tranforma a vida de Armandinho num inferno

Armandinho não consegue esquecer Desireé e Stéfany vai ficar louca da vida com isso

Foto: Divulgação/Rede Globo

Mesmo casado, Armandinho (Alexandre Slavieiro) não consegue esquecer Desirée (Mayana Neiva). Completamente embriagado, ele invade o ateliê de Victor Valentim (Murilo Benício) no dia da inauguração e se declara para a modelo no meio da festa, humilhando Stéfany (Sophie Charlotte).

Por incrível que pareça quem acaba socorrendo e aconselhando Armandinho é Jorgito (Rafael Cardoso). Mas, magoado com a modelo, o riquinho decide romper o noivado e viajar para o Rio de Janeiro.

Recuperado do porre, Armandinho tenta se acertar com Stéfany, que arma uma cilada para se vingar. A ressentida manda colocar drogas nas coisas do marido e ele é preso. Desiree nem chega a ficar sabendo do ocorrido, por que viaja para o Rio atrás de Jorgito.

Enquanto Dona Mocinha (Maria Célia Camargo) se desespera com a detenção do neto, Stéfany comemora. A pobre avó pede ajuda a Desirée quando ela volta a São Paulo. Jorgito, que reata o noivado com a modelo, não gosta nada da história, mas acaba tendo que ajudar o rival. Desiree paga a fiança do ex-noivo, que também detesta saber que ela reatou com Jorgito, mas é obrigado a se conformar. O encanador volta para casa, mas lá o clima com Stéfany fica cada vez pior.