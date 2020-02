Ti-ti-ti: Pais impedem Luti e Valquíria de namorar

Luti e Valquíria serão separados por causa da rivalidade de seus pais

Foto: Divulgação/Rede Globo

Quando se entende com Camila (Maria Helena Chira) a respeito de Luti (Humberto Carrão), Valquíria (Juliana Paiva) pede mais uma chance ao namorado e os dois reatam.

Triste, Camila comenta com Thaísa (Fernanda Souza) que o amado e a rival estão tendo um romance sem que seus pais briguentos saibam. E para ajudar a loirinha, Thaísa conta tudo a Jacques Leclair (Alexandre Borges) e Ariclenes (Murilo Benício).

Os maluquinhos que nunca se bicaram ficam em pé de guerra por causa dos filhos e decidem proibir o romance. Jacques prende a filha em casa, mas ela acaba fugindo para a residência de Suzana (Malu Mader). Ari também tenta segurar o filho, porém não consegue.

Unidos: Ari e Jacques vão exigir o fim do namoro

Foto: Divulgação/Rede Globo

O casalzinho se encontra no lar de Suzana, Ari e Jacques também vão para lá e a confusão está feita: Jacques briga com Luti. Ari defende o herdeiro. Suzana tenta apaziguar os ânimos, mas os dois exigem que os jovens fiquem bem longe um do outro.

Achando que foi Camila quem destruiu sua história de amor, Luti rompe a amizade, deixando a loirinha desolada.