Ti-ti-ti: Jaqueline impede casamento de Jacques com Clotilde

Jaqueline vai tentar de tudo para evitar a união de Clotilde e Jacques

Disposta a tudo para reconquistar o amor de Jacques (Alexandre Borges) e afastá-lo de Clotilde (Juliana Alves), Jaqueline (Cláudia Raia) joga pesado.

Primeiro a perua destrambelhada tenta seduzir o estilista revelando que descobriu, finalmente, o segredo de Valentim (Murilo Benício). Porém, avisa: só revela se Jacques voltar para ela. Quando fica sabendo da proposta indecente feita pela rival, Clotilde manda o amigo Ricardinho arrancar a informação de Jaqueline. O rapaz, no entanto, é atropelado por um carro e fica impossibilitado de contar o que descobriu.

Na confusão, Jacques leva Clotilde para morar com ele, o que desagrada Júlia (Nicette Bruno). Inconformada, Jaqueline sequestra Jacques no dia de seu casamento, o dopa e tira fotos dele com suas amigas drag queens. A intenção da doidinha é espalhar as fotografias comprometedoras na internet. Mas as “meninas” vão embora e são atacadas na rua por capangas que roubam as tais fotos. Jaqueline, então corre para a igreja e impede Clotilde de dizer o sonhado “sim” ao estilista.