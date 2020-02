Ti-ti-ti: Desiree rompe com Jorgito e volta para os braços de Armandinho

Juntos de novo: A paixão entre Desiréé e Armandinho vai falar mais alto

Foto: Divulgação/Rede Globo

Num belo dia, Desiree (Mayana Neiva) é chamada para fazer um ensaio fotográfico num luxuoso hotel. E lá, a bela encontra a mau-caráter da prima Stéfany (Sophie Charlotte) tomando sol na piscina. As duas acabam discutindo feio, pois Armandinho (Alexandre Slaviero) e a família da pilantrinha estão à procura dela, todos desesperados.

Inconformada, a modelo conta o que sabe a Jorgito (Rafael Cardoso) e pede um conselho ao noivo. Bastante irritado, o playboy diz que não suporta mais a preocupação da gata com o ex. Ambos discutem e terminam o relacionamento.

Chateada, Desirée vai trabalhar e encontra Armandinho fazendo um ensaio fotográfico. Ela assiste e troca olhares com o rapaz. Na hora de ir embora, eles saem juntos e Desirée conta que terminou com Jorgito. Empolgado, Armandinho a agarra e a beija, e a morena retribui o carinho com emoção.