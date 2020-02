Ti-ti-ti: Armandinho descobre que é rico!

Armandinho vai descobrir que tem direito a uma herança milionária

Foto: Divulgação/Rede Globo

Depois de mais uma briga com Stéfany (Sophie Charlotte), Armandinho (Alexandre Slaviero) expulsa a esposa de casa e de sua vida. Dona Mocinha (Maria Célia Camargo) vai atrás da vilã propondo um acordo, mas de nada adianta. Stéfany passa a chantagear a velha, deixando Armandinho indignado.

A megerinha escuta uma conversa de Armandinho com a avó e Magali (Lucia Bronstein) e descobre que eles são herdeiros do falecido marido de Rebeca (Christiane Torloni). A malvada revela toda a história à empresária, que conta a Jorgito (Rafael Cardoso) que ele é tio do ex-noivo de Desirée ( Mayana Neiva).

Fim do casal: Armandinho vai expulsar Stéfany de sua vida

Foto: Divulgação/Rede Globo

Rebeca acerta com Dona Mocinha a herança de seus netos e Armandinho se torna um homem rico. Tal novidade não abala Desirée, que procura Jorgito para consolá-lo e os dois acabam reatando. Já a interesseira Stéfany se dispõe a dar a guarda de Alice a Armandinho, mas pede muito dinheiro em troca. E além disso, ela passa a se insinuar para Jorgito.