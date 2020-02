Ti-ti-ti: Ari se apaixona por Marta

Ari volta a se apaixonar por Marta

Foto: Divulgação – Rede Globo

Para variar, Ariclenes (Murilo Benício) briga de novo com Suzana (Malu Mader). Só que, desta vez, é sério. Marta (Dira Paes) muda o visual e o falso estilista fica encantado. Ele incentiva a amiga a se produzir mais e, logo em seguida, a beija. Ari fica tão sem graça que até pede desculpa à amiga. Marta, então, percebendo a vergonha do trapalhão, mente, dizendo que estava com o batom Ti-Ti-Ti.