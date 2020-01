Thiago Rodrigues marca presença no penúltimo dia da Festa de Barretos

Thiago estava radiante no evento

Foto: Paduardo/Phábrica de Imagens/Divulgação

Thiago Rodrigues foi uma das celebridades que esteve presente na penúltima noite da Festa de Peão de Barretos, neste sábado (30).

O ator ficou muito entusiasmado com a grandeza do espetáculo e, não era pra menos: a organização do evento contou com a participação de grandes nomes, como Chitãozinho & Xororó, Rio Negro & Solimões e Milionário e José Rico.

A dupla cantou seus grandes sucessos e levantou o público

Foto: AgNews

Em um show produzido exclusivamente para a Festa de Peão, Chitãozinho & Xororó levantaram a Arena, cantando grandes sucessos como “Fio de cabelo”, “60 dias apaixonado” e “Estrada da Vida”.