Thiago Martins: “Já me relacionei com mulheres mais velhas”

Na próxima novela das nove, Babilônia, que estreia dia 16, Thiago Martins será Diogo, atleta de saltos ornamentais que se envolverá com uma mulher mais velha, Beatriz (Glória Pires). Na vida real, o ator namora a atriz Paloma Bernardi, mas revela: “Já me relacionei com mulheres mais velhas”.

Para ele, é um privilégio contracenar com Glória Pires. “Ela é ótima, simples, me deixa seguro em cena. A conheço há nove anos, desde Belíssima, quando eu terminava as minhas cenas e ia assistir às cenas dela com Tony Ramos”, contou.

Thiago emagreceu 13 quilos para interpretar um atleta. “Fechei a boca. Comecei aos poucos, desde que soube que faria o personagem”, explicou ele, que aparecerá de sunga em muitas cenas. “Ficar de sunga dá vergonha, mas depois se acostuma”, comentou.