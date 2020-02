Thiago Martins faz participação no show de Thiaguinho

Thiago Martins marcou presença no show do amigo, Thiaguinho, que aconteceu na noite dessa sexta-feira (27), na Audio Club, em São Paulo. Para delírio do público, os dois cantaram, dançaram e interagiram com a plateia que estava no show.

Nesta semana, durante a inauguração do restaurante do chef Jamie Oliver, Thiaguinho falou sobre seu casamento com a atriz Fernanda Souza: “A vida de casado está muito gostosa. Realizamos o sonho de começar a construir uma família. Estamos muito felizes.”

Em abril, Thiaguinho estreia, ao lado de Sandy e Paulo Ricardo, no trio de novos jurados do Superstar.