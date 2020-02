Theo Becker admite: “Preciso de um psiquiatra”

Theo Becker quer reconquistar Andressa depois de se tratar

Foto: Maurício Melo/ Reprodução Internet

Durante os 21 dias em que esteve confinado em A Fazenda, Theo Becker, 32 anos, foi, sem sombra de dúvidas, o participante mais polêmico da atração. Em meio a brigas, discussões, chororô, provocações e momentos de isolamento, o ator movimentou o reality show, e deu o que falar. E há quem diga que após a saída do gato do programa, ele não terá a mesma graça.



Seja como for, o comportamento, às vezes agressivo, às vezes depressivo, o moço justifica como sendo uma reação ao remédio para queimar gordura que teria tomado cerca de 20 dias antes de entrar na casa. O medicamento, segundo ele, alterou sua estabilidade mental, por isso, ele agia de maneira tão tempestuosa.



Além do temperamento instável, o artista chamou a atenção do Brasil pelas declarações de amor que fazia constantemente à ex-namorada, a modelo e atriz Andressa Oliveira, de 21 anos.



Em entrevista à TITITI, a amada do rapaz, Andressa, contou que o gato não era assim normalmente e que se assustou com o que viu na TV. “No tempo em que namoramos, ele nunca agiu assim. Não reconheço aquela pessoa que estava no programa. Espero que tenha sido algum tipo de jogo ou que ele tenha atuado”, revelou a modelo.



Os dois terminaram o relacionamento de 2 anos e meio no início do ano e ela, inclusive, namora há dois meses o empresário Alberto Bahia.



Determinado a voltar para a bela, porém, Theo disse em entrevista ao Hoje em Dia de segunda, 22, que vai lutar pelo seu grande amor. Mas antes precisa entender melhor o momento conturbado pelo qual está passando.



“Amo muito ela, você não tem ideia de como eu amo essa mulher. (…) Podia pensar em partir pra outra, tem tanta mulher nesse mundo. Mas tenho uma certeza, neném, pensei quão egoísta eu fui em não ter ficado contigo no verão (motivo do fim do relacionamento). Não vou te procurar hoje nem amanhã. Preciso estar 100%, conversar com um médico psiquiatra. Quero te pedir mais uma chance. Pensa com carinho no assunto. Porque eu vou estar lá no Rio de Janeiro te esperando. Quando eu te encontrar, vou ficar só te olhando, não vou fazer mais nada do que isso”, desabafou durante a revista eletrônica da Record.



E Theo completou, com lágrimas nos olhos: “Quero procurar um profissional… um psicólogo, psiquiatra, quero achar alguém para me ajudar a conhecer mais minha cabeça… É um tratamento que estou há nove anos precisando, desde que comecei a morar sozinho no Rio. Tive altos e baixos imaginando Andressa com esse cara aqui fora. No outro dia, tentava criar forças não sei de onde. À noite vem a saudade, a tristeza no coração…”, disse, emocionado.



A mãe de Theo, Vera Becker, duvida um pouco da veracidade de algumas brigas no confinamento, nas quais ela diz não reconhecer o filho.