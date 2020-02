Tereza perde Luciana para Helena

Tereza começa uma nova guerra contra

Helena

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Parece até macumba de Isabel (Adriana Birolli), mas o que até pouco tempo atrás seria impossível vai acontecer: Luciana (Alinne Moraes) se afasta de Tereza (Lília Cabral), deixando a mãe inconsolável.

Pois é. A filhinha preferida da ex-modelo muda de lado e passa a preferir a companhia da madrasta à da própria mãe. A mudança começou quando Luciana se mudou para a casa de Helena (Taís Araújo) e Marcos (José Mayer). “Helena está disposta a se entender com Luciana e esta também quer resolver a questão, já que vão morar juntas”, conta Manoel Carlos, autor da trama.

Apesar da boa vontade de ambas, terá uma pedra no caminho, como lembra o novelista. “Haverá algumas dificuldades, principalmente, por causa de Tereza, que até agora não perdoou Helena por tudo o que aconteceu com Lu”, explica Maneco.

O autor não fornece detalhes da nova guerra entre Tereza e Helena, mas dá a entender que a primeira ficará ainda mais amarga. É que, quando Luciana virar amiga da madrasta, Tereza achará que perdeu a filha para a rival.

A princípio, a menina tenta fazer com que a mãe entenda que não se trata de troca, muito menos de competição. Mas Tereza fica irredutível e chega a gritar com Luciana, que, por sua vez, perde a paciência e rompe com a mãe ciumenta. Pelo menos, por um tempo.