Tentaram colocar Tatá Werneck contra Maisa e as duas foram maravilhosas

Rivalidade feminina? Aqui não!

Ao saber que Maísa Silva terá um talk show próprio, no SBT, um internauta lembrou de Tatá Werneck e mandou ela se cuidar, insinuando que agora as duas serão concorrentes, já que Tatá é apresentadora do “Lady Night”. Mas as duas resolveram mostrar que não é bem assim.

Com muita sororidade, Tatá foi clara sobre como a entrada de uma nova mulher em sua área não significa que elas serão inimigas. “Tem espaço para todos. Eu fico preocupada com a reação das pessoas. Podem haver mil mulheres. Quanto mais, melhor!”, escreveu a apresentadora.

Tem espaço pra todos 🙂 eu fico preocupada com a reação das pessoas . Podem haver mil mulheres . Qto mais melhor — Tata werneck (@Tatawerneck) February 7, 2019

Maísa não só viu a resposta da colega, como respondeu e já a convidou para o programa – com estreia prevista para março. “Perfeita! Seu duende está com saudade e quer você no programa dele!”, brincou a jovem.

Perfeita! Seu duende tá com saudade e quer você no programa dele!!! — +a (@maisa) February 7, 2019

É esse crossover que a gente quer, Brasil!