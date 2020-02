Tempos Modernos: Zeca interrompe lua de mel para ajudar Leal

Zeca e Leal se unem contra Niemann

Foto: Divulgação – Rede Globo

Nara (Priscila Fantin) e Zeca (Thiago Rodrigues) vão para o Rio de Janeiro em lua de mel. Mas a farra acaba antes da hora. Tudo porque o rapaz vê Leal (Antonio Fagundes) nervoso na TV e, preocupado com o pai, decide interromper a viagem.

Ao chegar a São Paulo, ele descobre que Niemann (Marcos Caruso) assinou um contrato que coloca as empresas Cordeiro em risco. Ao ver Leal deprimido com essa possibilidade, Zeca promete ficar a seu lado para ajudá-lo a barrar qualquer ação do mau-caráter Niemann.