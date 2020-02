Tempos Modernos: Nelinha declara guerra a Goretti

Nelinha se dispõe a assumir os negócios

Foto: Divulgação – Rede Globo

Depois de jogar Goretti (Regiane Alves) contra Leal (Antonio Fagundes), Niemann (Marcos Caruso) ataca do outro lado. A perua nega para o pai que pretendia interditá-lo e ele até acredita. Mas o cientista mostra a papelada ao “amigo”, comprovando o plano. O clima entre pai e filha, claro, só piora.



Tertuliana (Débora Duarte) fica tão chocada ao ver que Goretti mudou seu comportamento, que resolve pedir ajuda a Nelinha (Fernanda Vasconcellos). A empregada conta à astrônoma que Goretti interditará Leal e a garota fica louca da vida.

A partir daí, as duas irmãs vão declarar guerra uma à outra. De um lado, a vilãzinha promete acabar com Nelinha. Do outro, a caçula se dispõe até a assumir os negócios da família, se necessário.