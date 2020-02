Tempos Modernos: Hélia começa a namorar J.P.

Paulo Betti diz que está adorando viver um par romântico com sua ex-mulher

Foto: Divulgação – Rede Globo

A dor de cotovelo de Hélia (Eliane Giardini) está com os dias contados. A bailarina tentará esquecer Leal (Antonio Fagundes) nos braços de J.P. (Paulo Betti). A princípio, ela até resistirá às investidas do milionário, mas este a cobrirá de mimos e, quando a bailarina perceber, já estará caidinha.

Leal morre de ciúme do romance, mas fica na dele. Já Niemann (Marcos Caruso) quase explode de ódio, inconformado por ter que disputar Hélia com mais um. E começa a pensar numa forma de separar o casal, já que jurou reconquistar a ex-mulher. E, claro, vai aprontar todas.

Quem está se divertindo com tudo isso é Paulo Betti, que, na vida real, foi casado com Eliane Giardini e com quem tem duas filhas. “A primeira cena que gravei com a Eliane foi emocionante. Nós dançamos e esse reencontro é muito bacana”, conta o ator, cujo pensamento voou longe. “Tive recordações maravilhosas da época em que fizemos a Escola de Artes Dramáticas, quando vivemos uma situação muito parecida com a sequência que gravamos”, diz Paulo.