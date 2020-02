Tempos Modernos: Deodora luta com Regeane pelo amor de Portinho

O público não gostou da versão

“malvada” de Grazi

Foto: Divulgação

Enquanto Regeane (Vivianne Pasmanter) vaga sem memória e todos pensam que ela está morta, Deodora (Grazi Massafera) se descobre louca de paixão pelo “viúvo” Portinho (Felipe Camargo). E deverá ser por meio desse amor que a até então vilã irá se humanizar.

O autor Bosco Brasil atende a um pedido do público, que não gostou da versão malvada da atriz e a prefere mais doce. Os dois se envolverão, porém o romance ficará abalado com a volta de Regeane. A esta altura, Portinho estará dividido entre a fútil filha de Leal (Antonio Fagundes) e a poderosa herdeira de Niemann (Marcos Caruso). Aliás, o misterioso gênio, que era sócio de Albano (Guilherme Weber) na empresa de segurança, passa a sociedade para a filha, que se torna a toda absoluta do Titã.

Quando Niemann descobrir que Deodora se envolveu com o genro de Leal, se voltará contra ela. E os conflitos só aumentarão!