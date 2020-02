Tempos Modernos: Bomba! Deodora não é humana!

Deodora esconde um

segredo surpreendente

Foto: Zé Paulo Cardeal/ Rede Globo

Um segredo que vinha sendo guardado a sete chaves na trama de Tempos Modernos, TITITI conta agora a você: fontes da Rede Globo nos revelaram que Deodora (Grazi Massafera), a sedutora e perigosa segurança do edifício Titã, não é humana, mas sim um robô criado por

Niemann (Marcos Caruso).

Por trás de uma beleza rara, se esconde uma verdadeira máquina, capaz não se sabe do quê, e plantada no gigantesco prédio com um só objetivo: destruir Leal (Antonio Fagundes) e fazer ruir seu império.

Isolado de todos, Niemann construiu a robô e a trata como uma filha, para manter a total fidelidade. Isso mesmo: ela é tão perfeita que chega a ter sentimentos. Deodora ama o seu criador, que chama de paizinho, e faz tudo o que ele determina. De tempos em tempos, Niemann confere o chip implantado nas costas da bela, que garante submissão total às suas ordens.

Albano (Guilherme Weber) desconhece a verdade sobre Deodora e acredita ter controle sobre a amante. Mal sabe que está apenas sendo usado para benefício do gênio da tecnologia, que em breve deixará seu esconderijo para voltar a disputar com Leal o amor de Hélia (Eliana Giardini), motivo de toda inimizade entre eles.

