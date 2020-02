Tem novidade na casa! Conheça Andressa e Amanda, novas participantes do BBB15

Tem novidade na casa do Big Brother Brasil 15 e em dobro: Andressa entrou na casa na noite desta sexta-feira (13) e surpreendeu os brothers. Hoje pela manhã ela vai trocar de lugar com sua irmã-gêmea Amanda.

Tudo isso é a prova da comida da semana. No domingo, antes da formação do paredão, Bial vai perguntar se alguém descobriu o segredo de Andressa. Se alguém descobrir, a casa toda Tá com Tudo. Se não descobrirem, é Tá com Nada.

“Olá, meu bem, estávamos esperando por você”, brincou o sempre espirituoso Adrilles.

“Sou a Andressa. Tomaram um susto?”, brincou.

“Tem alguém da casa que vai ser apedrejado lá fora?”, quis saber o poeta. A sister desconversou e guardou o que sabe. “Não sei”.

Quem são elas?

As novas sisters, Andressa e Amanda Santos, chegaram movimentando a casa. Elas são loiras e lembram o tipão de Aline, que deixou o confinamento semanas atrás. Andressa participante, porém, não é anônima: apareceu em Malhação em 2013 e é fã do NX Zero.