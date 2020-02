Taylor Swift lançou neste domingo (17), durante a abertura do Billboard Music Awards, o aguardado clipe Bad Blood. A cantora instigou os fãs durante a semana com pôsteres com mood Sin City postados em seu instagram. A superprodução conta com as atuações de Zendaya, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Jessica Alba, Cara Delevingne, Cindy Crawford, Selena Gomez, entre outras celebridades.

https://vid.me/e/BO8R