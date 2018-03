Tatá Werneck lembra de quando foi expulsa da escola

A atriz e comediante Tatá Werneck relembrou, durante sua participação no “Altas Horas”, a época em que foi expulsa da escola. Tatá contou que a instituição era conservadora e que, na sua opinião, o frei que a expulsou foi motivado pela discriminação de gênero.

Segundo Tatá, ela levantava algumas bandeiras e, quando se deparou com episódios que não lhe pareciam justos, tentou pedir a expulsão do frei da escola. Tatá conta sobre a ocasião: “Eu falei, ‘olha, tem um abaixo-assinado e você está fora. Foi uma decisão nossa. Eu sou representante de turma e tenho um poder'”. O abaixo-assinado era composto pelos nomes dos dez alunos mais bagunceiros da sala da atriz e ela estava no meio, sendo a única mulher no grupo.

Depois da tentativa de expulsar o frei, o pai da comediante foi convocado para comparecer à escola e recebeu a notícia de que sua filha seria expulsa. Tatá conta como o frei anunciou a decisão: “Se eu tivesse que pintar um rosto de um anjo, eu pintaria o da sua filha, mas ela é o demônio e vamos expulsá-la da escola”. Ela lembra que, indignado, o pai ainda perguntou se os outros meninos que estavam no abaixo-assinado iriam ser expulsos também, no entanto, o frei respondeu: “Não. Mas porque ela é a única mulher a fazer bagunça dessa maneira”.

Sobre o episódio, quando lhe dizem “O cara te expulsou e olha no que você se tornou”, ela apenas responde: “em nada, eu me tornei o que sempre fui”.

Tatá está no ar na novela “Deus Salve o Rei”, na Globo, e em “Lady Night”, do Multishow.

