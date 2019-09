Tatá Werneck está em dúvida no nome da filha

Tatá Werneck, 36 anos, assim como muitas mães, ainda não decidiu o nome de sua filha. Grávida de 33 semanas, a apresentadora tinha decidido junto de Rafa Vitti, 23, que seria Cora Maria, mas parece que agora está cogitando mudar para Julieta.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Tatá recebeu muitos elogios em uma foto que publicou recentemente em seu Instagram. Na imagem ela aparece com o barrigão de fora. Entre os inúmeros comentários de elogio, um seguidor desejou que Cora viesse com saúde. Em resposta, a apresentadora deixou claro sua dúvida. “Não sei mais se é Cora. Agora cismei com Julieta”.

Com isso a indecisão de espalhou pela internet e gerou ainda mais comentários. Muitas pessoas se manifestaram a favor do primeiro nome e outras preferiram o segundo.

No Twitter, Tatá resolveu brincar com a confusão dos nomes e resolveu inovar juntando eles. “Cora Maria Julieta, não”, escreveu ela.

Cora Maria Julieta não? https://t.co/538Aq2dl1I — Tata werneck (@Tatawerneck) September 17, 2019

No dia em que escolheu Cora Maria, a apresentadora contou aos seus seguidores que quem tinha escolhido era Rafael Vitti, o pai. Na ocasião ela tinha comentado que era mais adepta de Clara.

Leia também: Heloisa Perissé comemora fase final de tratamento contra o câncer

+ Chris Flores irá substituir Mamma Bruschetta em Fofocalizando

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade