Tatá Werneck desabafa sobre passar mal durante as gravações de Lady Night

Desde que descobriu que teria sua primeira filha, fruto do relacionamento com Rafa Vitti, Tatá Werneck tem compartilhado com os seguidores como está sendo a gestação, incluindo as partes mais complicadas.

A apresentadora sofre de hiperêmese gravídica, mesma síndrome que afetou Kate Middleton e Fernanda Lima. Ela causa sintomas mais graves que apenas os enjoos e náuseas comuns da gestação, como também pode ocasionar perda de peso, desidratação e distúrbios metabólicos.

Dessa vez, Tatá postou um desabafo no Instagram sobre gravar a última temporada do seu talk show “Lady Night”, no Multishow, grávida. Em foto agradecendo a presença de Taís Araújo, ela conta como foi a experiência. “Uma temporada diferente. Me sinto mal, cansada , cabeça tá meio lenta porque eu dou o comando dizendo que preciso focar no programa e meu corpo diz ‘dane-se. Estamos gerando sua filha. Se vira’. Que bom que meu corpo é mais inteligente que minhas vontades”.

A apresentadora ainda relatou: “Passo mal antes, durante e depois. Mas terei esse registro pra sempre. Dos dias em que trabalhei grávida e entendi um pouco mais da doação visceral (que não tem NADA de contos de fadas) que é ser mãe”.

“Não estou reclamando da minha filha! Já a amo mais que tudo na vida! Mas tentando tornar real o que sempre achei que fosse mágica”, completa.

No quarto mês de gestação, Tatá já tinha contato que havia passado mal nas gravações do programa, chegou a vomitar em uma lixeira e a convidada Larissa Manoela ajudou a apresentadora.