Tatá Werneck cancela exame para saber sexo do bebê, após passar mal

Tatá Werneck e Rafa Vitti anunciaram, no comecinho de março, que estão esperando o primeiro filho. O casal ia descobrir o sexo do bebê nesta segunda-feira (25), por meio de um exame de sangue, mas a apresentadora, após passar mal, precisou adiar.

Veja também



Em resposta a uma seguidora no Twitter, que perguntou se o primogênito era um menino, a mamãe contou que está com um medinho do procedimento: “Não sei ainda. Ia fazer o exame hoje mas passei mal. Vou tentar fazer amanhã. Aí demora sei lá quanto tempo. Mas desde já tô cagada com a agulha”.

A dúvida da fã surgiu depois de um tweet em que a atriz brincou, referindo-se ao bebê como “o pequeno Clovis”. Ela e seu bom humor sempre, né?

Acho fofo Rafa que gruda a cara da minha barriga e faz declarações. Eu normalmente com o pequeno Clovis faço fofocas, combino coisas práticas de serviços detetive que vou precisar dele e leio o jornal — Tata werneck (@Tatawerneck) March 25, 2019

Veja também



Tatá contou nesta segunda-feira (25) que está passando por maus bocados no início da gestação do primeiro filho, por conta da hiperêmese gravídica, uma síndrome que causa muitas náuseas e vômitos durante o início da gravidez. Melhoras, querida ❤