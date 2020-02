Taís Araújo planeja ter outro filho: “Ter irmão é a melhor coisa do mundo”

A atriz no cenário da peça Caixa de Areia, em cartaz no CIT-Ecum, em São Paulo

Foto: Marco Pinto

Taís Araújo, 35 anos, começou na TV com 16. De lá para cá, conquistou o título de primeira protagonista negra da TV ao estrelar Xica da Silva (Manchete), repetindo o destaque em Da Cor do Pecado (Globo) e, no horário nobre da emissora, em Viver a Vida. Casada com o ator Lázaro Ramos, 35, e mãe de João Vicente, 2, a atriz completa 20 anos de carreira querendo mais: “A minha batalha agora é arriscar ao máximo. Sem risco nada faz sentido”.

Você começou em Tocaia Grande (Manchete) aos 16. Como se sente hoje?

Essa carreira é generosa porque o trabalho vai melhorando com o tempo. Aliás, o público me acompanha desde cedo, está me vendo envelhecer (risos). Mas não me preocupo, quero saber de conteúdo, a vaidade passa por outro lugar.

Você foi a primeira protagonista negra da TV. Como avalia isso?

Faz parte da minha história. Mas serve para que também? Para entrar no almanaque da TV brasileira? O que eu acho bom é abrir o mercado para outros atores negros. E com a novela Da Cor do Pecado, por exemplo, fico feliz porque o Brasil gostou de se ver na TV. É bom fazer o que tem a nossa cara.

Como tem se saído como mãe?

A maternidade traz um balde de clichês que temos de jogar no lixo. Um deles é que a mãe vira uma leoa! Gente, eu me sinto uma impotente porque eu gostaria que nada de ruim acontecesse ao meu filho, mas não tenho esse poder.

Tem planos de ter outro filho?

Quero muito dar um irmão para ele porque ter irmão é a melhor coisa do mundo! Eu tenho uma e é algo maravilhoso.

Quando volta às novelas?

Em 2014, na novela das 7 que substituirá Além do Horizonte. E serei do bem.

Taís Araújo aos 17 anos na CONTIGO!



Antes dos 18 anos

Aos 17 anos e com os cabelos curtos, Taís Araújo enfrentou seu primeiro grande desafio profissional: dar vida a Xica da Silva, a protagonista da novela da Manchete. Na reportagem acima, ela falava da preocupação por aparecer nua no vídeo e também de seus sonhos como “ficar em casa com o maridinho e um milhão de filhos”. E será que, naquela época, ela imaginava o que aconteceria de positivo em sua carreira? “Essa consciência do reconhecimento ao meu trabalho é algo muito recente na minha cabeça. Eu sempre fiz tudo mais pelo prazer. Na verdade, sei lá onde eu quero chegar (risos). O que me estimula é o exercício da profissão”, reflete a atriz.

