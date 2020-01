Taís Araújo exibe barriga de 7 meses em show de Ivete Sangalo

Aos 7 meses de gestação, Taís Araújo aproveitou o sábado (14) ao lado do maridão, Lázaro Ramos. O casal foi ao show de Ivete Sangalo, no Parque do Flamengo, no Rio. Eles visitaram a cantora no camarim e ainda encontraram colegas como Glória Maria, Cris Vianna, Tiago Abravanel e David Brazil.

A atriz espera Maria Antônia, sua segunda filha. Ela e Lázaro Ramos já são pais de João Vicente, de 3 anos.

