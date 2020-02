Suzana Vieira fez Marília Pêra deixar minissérie

“A personagem da Susana é a estrela absoluta e, na hora de gravar, percebi

que isso não daria muito certo”, disse Marília

O clima esquentou durante as gravações da minissérie “Cinquentinha”, de Aguinaldo Silva, que entrará no ar em dezembro, na Globo. Depois de fazer 17 cenas, Marília Pêra desistiu de sua personagem, a ex-hippie Rejane, uma das protagonistas da história. Segundo consta, ela teria considerado a personagem pequena demais dentro da trama, em relação ao papel destinado à atriz Susana Vieira. Na produção, Susana dará vida a Lara, uma intérprete de temperamento difícil, que sofre ao perder um contrato na TV.

De acordo com fontes dos bastidores da emissora, teria rolado uma discussão bastante acalorada entre as estrelas, que atuaram juntas em “Duas Caras” como Branca e Gioconda. E, em consequência disso, na quarta, 23, Marília comunicou à Globo que deixaria a minissérie.

Na sexta, 26, a artista expressou seu descontentamento em uma entrevista a Patrícia Kogut, publicada no blog da jornalista no Globo.com. Ela declarou: “Depois de anos sendo sempre a protagonista, não me sinto bem ‘secundando’. Pode ser um defeito meu, mas é como sou. A personagem da Susana é a estrela absoluta da minissérie e, na hora de gravar, percebi que isso não daria muito certo”, disse Marília.

Sobre as cenas que já tinham sido gravadas, a atriz completou: “Achei melhor sair agora do que depois, com o trabalho mais adiantado. Entrei no lugar da Renata Sorrah, que não aceitou fazer não sei por qual razão. Desde o início não era uma personagem feita pra mim. Agora, espero o chamado da emissora para outro trabalho”, finalizou.

Susana não quis comentar o assunto, mas por intermédio de sua assessoria, garantiu estar bastante feliz com o seu papel na trama. E não quis falar mais. Já Aguinaldo Silva esclareceu em nota oficial que teve a preocupação de apresentar um texto em que as três protagonistas (Marília, Susana e Marília Gabriela) tivessem o mesmo número de falas. Em seu blog, o autor escreveu: “Marília Pêra é, na minha opinião, a maior atriz do Brasil, um verdadeiro patrimônio nacional, e deve ser preservada a qualquer custo. Por isso, embora saiba das verdadeiras razões pelas quais ela abandonou a minissérie, não vou falar. Só posso lhes dizer que esta saída não teve nada a ver com o texto. Mas não posso provar tal coisa, pois, para isso, teria que publicar a tocante carta de despedida que ela me enviou enumerando suas razões, e nas quais se revela como a pessoa frágil e adorável que é, em toda a sua inteireza”.

O diretor da minissérie, Wolf Maya, por sua vez, informou, por intermédio do departamento de comunicação da Globo, que a equipe recebeu Marília com o carinho e o cuidado dedicados aos grandes profissionais. E que Betty Lago, que já estava no elenco, assumirá o papel que seria de Marília Pêra. As 17 cenas que já haviam sido gravadas deverão ser refeitas, agora com Betty.

“Cinquentinha” terá como tema central histórias de quatro mulheres de 50 anos envolvidas em iversas situações. Em comum, as quatro têm o ex-marido morto, papel de José Wilker, e o amante, Claus Martinez, vivido por Dalton Vigh. A história, certamente, é ótima. Resta saber se as confusões terminaram. Bom, o resultado a gente vai conferir em dezembro, de terça a sexta, ainda sem data de estréia determinada.