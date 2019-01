Spice Girls vão virar super-heroínas de desenho animado

As Spice Girls ganharão um filme de animação inspirado na trajetória do grupo. O empresário Simon Fuller foi quem anunciou a novidade e, segundo a revista Variety, as personagens devem ser super-heroínas, cada uma com um superpoder ligado ao girl power.

Ainda não há informações se Victoria Beckham também terá uma personagem no longa, já que ela não confirmou presença nos shows que o grupo irá apresentar no Reino Unido a partir de maio.

Em entrevista à revista Billboard, Fuller disse que a animação já está sendo produzida e que há muitos outros planos. “O que virá na sequencia são uma porção de coisas empolgantes.”

Geri Horner, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Emma Bunton agora são um quarteto e a nova turnê do grupo bateu recordes históricos de venda de ingressos. No site da Ticketmaster, a fila de pessoas interessadas em comprar entradas chegou a ser de 700 000 pessoas, segundo Andrews Parsons, diretor executivo da empresa Ticketmaster.

