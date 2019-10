SPFW – Relembre famosos que já desfilaram pela Semana de Moda de SP

A 48ª Semana de Moda de São Paulo, principal evento de moda do Brasil, começa hoje (13). Com muito estilo, beleza e ousadia, o SPFW dita as tendências que veremos pelas ruas nas próximas estações. Mas será que você se lembra das celebridades que já deram as caras pela passarela do evento?

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Ivete Sangalo

Em 2007, Veveta surpreendeu o público ao desfilar com um vestido laranja muito estampado da marca Neon. A cantora fechou o desfile da grife com muitos sorrisos.

Ivete Sangalo no SPFW em 2007

Deborah Secco

No ano passado, a atriz Deborah Secco foi convidada a desfilar pela marca Torinno. Com um vestido preto e jaqueta vinil, a artista também encerrou o desfile.

Deborah Secco no SPFW 2018

Grazi Massafera

A musa que estampa a capa especial de aniversário de CLAUDIA fez sua estreia no SPFW em 2010. Grazi desfilou para o estilista Samuel Cirnansck, no tema Halloween. A atriz usou uma calça rosa, blusa brilhante e peruca chanel preta.

Grazi no SPFW

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?