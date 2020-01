Sophie, Duquesa de Wessex, a nora favorita da Rainha

Nem Diana, nem Camilla, nem Fergie.

A nora favorita da Rainha Elizabeth se chama Sophie. Isso mesmo, Sophie, Duquesa de Wessex.

A imprensa britânica sempre se refere à Sophie, duquesa de Wessex, como a favorita da Rainha

Por ser casada com o filho caçula da Rainha, Edward, Sophie é tia de William e Harry e há 21 anos é uma figura muito discreta nos eventos oficiais.

Agora que Meghan e Harry se afastaram do papel de membro senior da Família Real, ela e Edward – que já eram super próximos de William e Kate – ocuparam o espaço do casal e serão vistos com mais frequência.

Por isso vale lembrar um pouco a história da simpática plebéia que casou com um príncipe e ganhou o coração da sogra.



O duque e a duquesa de Wessex participaram de evento oficial ao lado de William e Kate no Palácio de Buckingham

Príncipe Edward, hoje com 55 anos, é 16 anos mais novo que o príncipe Charles.

Ele tinha apenas 18 anos quando William nasceu, por isso parece ser mais próximo dos sobrinhos até do que os próprios irmãos. Longe na linha sucessória (hoje é o 11º), ele um dia quis seriamente ser ator, mas abriu mão dos palcos antes de poder considerar uma carreira.

Edward conheceu Sophie (Rhys-Jones, quando solteira), uma jornalista que trabalhava como relações públicas e dona de seu próprio negócio, quando ela ainda namorava um amigo seu.

Se reencontraram muitos anos depois, ambos solteiros e desta vez, se apaixonaram.

O casamento, em 1999, aconteceu pouco depois da trágica morte de Diana e a imprensa, à princípio, quis fazer de Sophie ‘a nova Diana‘.

Não vingou.

Antes mesmo do casamento, Sophie caiu nas graças da Rainha.

A duquesa divide com a sogra a paixão por cavalos

As duas adoram cavalos e Sophie frequentemente acompanha a sogra nos eventos, trocando brincadeiras e sempre sorrindo.

Para o casamento, ela ganhou uma tiara feita especialmente para ela, privilégio que nenhuma outra antes (ou depois) teve igual. Aliás, dizem que a Rainha deu a tiara de presente mesmo, por isso Sophie já foi vista a usando mais de uma vez.

Sophie com a tiara que ganhou da Rainha para seu casamento com príncipe Edward

Sophie adota o estilo discreto, tanto que mal é percebida nos eventos, mesmo sempre estando ao lado da Rainha, de Camilla ou de Kate. Ela e Edward tiveram dois filhos, Louise e James, hoje com 16 e 12 anos, respectivamente.

Assim como Kate, ganhou uma homenagem especial da Rainha no seu aniversário de 55 anos. Não é à toa, em vez de uma festinha com os filhos, a duquesa passou o aniversário em um evento oficial no Palácio de Buckingham, apoiando o sobrinho William no primeiro evento oficial que comandou sozinho no palácio. A presença dela na conta oficial da Família Real no Instagram tem crescido bastante nos últimos tempos.

Assim como Kate, ganhou uma homenagem especial da Rainha no seu aniversário de 55 anos. Não é à toa, em vez de uma festinha com os filhos, a duquesa passou o aniversário em um evento oficial no Palácio de Buckingham, apoiando o sobrinho William no primeiro evento oficial que comandou sozinho no palácio. A presença dela na conta oficial da Família Real no Instagram tem crescido bastante nos últimos tempos.

A tendência é que Sophie volte a se destacar agora que terá mais eventos para cobrir. A Rainha só volta das férias no dia 6 de fevereiro.