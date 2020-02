Sophie Charlotte sobre casamento: ‘É um plano de vida. Não acredito em príncipe encantado

Em entrevista à CONTIGO!, Sophie Charlotte diz que não acredita em príncipe encantado

Foto: Robert Schwenck

A vida tem sido generosa com a atriz Sophie Charlotte. Aos 24 anos, com menos de dez anos de carreira, ela já alcançou realizações pessoais e profissionais que muitos levam anos buscando.

Protagonista da novela “Sangue Bom”, ela garante estar realizada. Mas não apenas no que diz respeito ao trabalho. Na vida pessoal, as coisas também estão indo muito bem, obrigada. Namorada de Malvino Salvador há cerca de 3 anos, Sophie é a imagem da felicidade ao lado do galã.

“Estou em um momento em que eu nem gosto de falar muito, porque está tudo bem. Sabe quando você acorda e está tudo bem? Eu trabalho, me divirto e tenho amigos. O ano está seguindo assim, redondinho. Em casa e no trabalho”, garante. Sobre planos de casamento, a estrela é categórica e revela não sonhar com um conto de fadas. “Estar casada, para mim, significa um compromisso. Casamento é um plano de vida. Não acredito em príncipe encantado”, dispara.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO 1971 DE CONTIGO!, NAS BANCAS A PARTIR DESTA QUARTA-FEIRA (26)