Às vezes, o tempo parece passar tão rápido que nem nos damos conta, não é mesmo? Então, acabamos surpresas ao ver crianças que acompanhamos desde o nascimento tornarem-se adolescentes interessantes e independentes.

Prova disso é que muitos fãs de Edson Celulari, 59 anos, ficaram surpresos ao ver o clique do ator ao lado da filha Sophia Raia, 14, fruto do relacionamento com Claudia Raia.

Em entrevista a CLAUDIA em março, o ator revelou que ela já está cuidando dos preparativos de sua festa de debutante, que deve acontecer no ano que vem.

Veja o clique:

Princesa do papai ❤️👸🏻 A post shared by Edson Celulari (@edsoncelularireal) on Oct 17, 2017 at 2:03pm PDT

FAMÍLIA

Na mesma conversa, Celulari relembrou a importância da família em sua vida, especialmente durante o tratamento do câncer. “[O apoio] Foi lindo, porque é claro que temos uma ligação eterna, mas quando vem um carinho assim… Eu até me emociono. Não que você não saiba que seus filhos te amam, você sabe, mas quando vem assim, explícito… Eles iam ao hospital quando eu estava lá, ficavam comigo, me faziam carinho”, revelou. Leia na íntegra aqui.