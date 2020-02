Sophia Abrahão sobre Fiuk: “A gente não se desgruda. Ele já está em Salvador me esperando”.

Sophia Abrahão chegou para iluminar o camorote Contigo!. Esse é o terceiro ano da atriz no carnaval baiano.

Foto: João Alvarez

Linda, linda, linda! Sophia Abrahão parecia uma boneca de porcelana quando surgiu para arrebatar o camarote Contigo!, nesta terceira noite na folia baiana.

“Eu adoro muito o carnaval, sempre gostei, seja em bloco ou na Sapucaí… Mas, com certeza, aqui é especial porque foi onde conheci o Felipe, no ano passado”, confessou.

E para quem pensa que Fiuk, o namoradão, deixou ela livre e solta na festança, garantiu: “A gente não se desgruda. Ele já está me esperando”.

A atriz, inclusive, confirmou que vai rolar a festa na comemoração de um ano do casal. “A gente, na verdade, comemora todos os dias. Mas um jantarzinho romântico é sempre bem-vindo e, claro, outras coisinhas mais”, contou em tom de brincadeira e fazendo mistéééério!

Sophia recebendo o carinho de Maria Casadevall, que também estava no camarote e foi sua colega de elenco em Amor à Vida.

Foto: Gustavo Scatena

Vem coisa boa por aí!

Atualmente nos cinemas com o filme Confissões de Adolescente, Sophia deixou escapar que a partir do segundo semestre o bem-sucedido longa vai ganhar uma sequência. “Estou focada também no meu primeiro álbum solo. Ele estreia em abril ou maio e já tem várias composições minhas prontas”.

Entre uma foto e outra, conversou sobre seu novo CD. “Já tenho várias composições minhas prontas”, disse.

Foto: João Alvarez

Agora, para os já saudosos em ver a gatinha na TV, vão esperar um pouco: “Tenho algumas coisas, sim, mas nada certo, por isso não posso falar”. Volta logo, Sophia!

Veja as dicas da atriz para ficar linda!