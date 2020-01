Sonia Abrão comenta os principais babados do dia

Sonia Abrão, em seu camarim, no programa A Tarde é Sua

Foto: Roberta Borges

Nessa quinta-feira (10), o A Tarde É Sua vai comentar as principais notícias do dia sobre o mundos dos famosos. O quadro Roda da Fofoca vai nortear o programa e, ao lado de Sonia Abrão, estarão o psicólogo Haroldo Lopes e a repórter Cynthia Lima, dando suas opiniões sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e os bastidores do mundo da televisão.

A atração é exibida todos os dias às 15h, na RedeTV!. Não dá pra perder, né?