”Só cozinhar pra ele é que não dá, né?”, diz Narciza Tamborindeguy – sobre o namoro – à CONTIGO!

Fiuza e Narciza na sala da casa da socialite, em frente aos quadros de Ana Horta e Manabu Mab

Foto: Tabach

Narciza Tamborindeguy, 46 anos, e Guilherme Fiuza, 47, que namoram há dois anos e meio, posaram para a CONTIGO!, que chega às bancas na quarta-feira (23). Narciza faz quase tudo para o namorado… Quase. “Só cozinhar para ele é que não dá, né? Só sei fazer sanduíche, ovo mexido e brigadeiro. Melhor pedir a massa verde do Cipriani (restaurante do hotel Copacabana Palace, ao lado do prédio de Narciza), que é o nosso prato preferido”.

