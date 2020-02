Simpsons negros na TV de Angola

Foto: Divulgação

A série “Os Simpsons” vai estrear em Angola, transmitida pelo canal Bué, que em parceria com a agência Executive Center, transformou a família mais famosa da TV americana em cidadãos angolanos.

Veja como o blog local, “Casa de Luanda” ,”brincou” com a notícia:

“Imaginem todos a viver ali pelo Kinaxixi (antigo mercado de Angola que causou comoção quando foi derrubado), comer funge (espécie de polenta feita de fubá) na Ilha, passar horas para chegar no trabalho no engarrafamento da rotunda do Gamek, fazer compras no Shoprite do Shopping de Bellas..

Hahaha, pois é, a família mais famosa do mundo vai ser exibida em Angola pelo canal africano Bué. Para assinalar a efeméride, a agência de propaganda Executive Center caracterizou o grupo como mwangolés…É esperar para que algum episódio seja ambientado lá e, claro, dublado por alguma personalidade famosa, como a Leslie Pereira, o Yuri da Cunha, a Sônia Boutique…”