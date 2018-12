Silvio Santos quebra silêncio sobre Claudia Leitte: ‘Fui sincero’

Depois de mais de um mês de ter ocorrido a polêmica entre SIlvio Santos e Claudia Leitte no palco do Teleton 2018, o apresentador se pronunciou sobre o assunto pela primeira vez.

O apresentador tocou no assunto em uma conversa com Lívia Andrade durante o quadro “Jogo dos Pontinhos” no seu programa deste domingo (16).

“Você que andou distribuindo essas camisetas ‘mexeu com uma, mexeu com todas?’ só porque eu fui sincero com a Claudia Leitte? Eu fui sincero, o que eu vou fazer? Ela vem bonita perto de mim”, perguntou Silvio para Lívia. “Eu mexo com a Helen [Ganzarolli] porque ela deixa, com você não porque você não deixa, mas ‘mexeu com uma, mexeu com todas’, eu posso mexer com a Flor, com você, com a Mara Maravilha”, acrescentou o dono do SBT.

“Eu já cantei você uma porção de vezes, mas você não quis dar. É diferente, que eu cantei, eu cantei. Se você não concordar em dar, você vai embora. Por que você acha que eu dei aumento para a Ganzarolli? Ganhava R$ 25 mil, agora R$ 100 mil”, finalizou Silvio durante o quadro.

Entenda o caso

Durante a programação do Teleton deste ano, o apresentador Silvio Santos convidou a cantora Claudia Leitte para apresentar a sua nova música, chamada “Balancinho”.

Depois de cantar, a artista pediu um abraço de Silvio e não esperava a resposta que recebeu do apresentador. “Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado”, disse.

Para tentar contornar a situação desconfortável, Claudia Leitte tentou argumentar que o apresentador queria dizer outra coisa com sua afirmação. “No sentido feliz da palavra, de alegria, euforia, né?”, perguntou.

Mesmo assim, Silvio reforçou dizendo que era “excitação”. “Agora, eu acho que o meu marido tem uma razão para ficar chateado”, argumentou a cantora. Confira o vídeo.

Após o episódio, a cantora usou suas redes sociais para desabafar sobre a atitude do dono do SBT:

“Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo”, afirmou a cantora em texto publicado no Instagram se referindo ao momento em que viveu com Silvio Santos no palco do programa.

A artista afirma ainda no texto que se sentiu sim constrangida e que “a provocação vem disfarçada de piada, e as pessoas riem, porque acostumaram-se, parece-nos normal!”.

