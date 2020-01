Shakira chega ao Brasil para apresentação no encerramento da Copa

Foto: Andre Freitas e Gabriel Reis / AgNews

Os preparativos para o encerramento da Copa do Mundo andam à toda. Na madrugada desta quinta-feira (10), Shakira desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro acompanhada do irmão, Tonino, e do filho, Milan, de 1 ano e seis meses.

Shakira se apresentará com Ivete Sangalo no Maracanã. Quando a notícia foi confirmada, a colombiana mandou uma mensagem para os fãs: “Estou emocionada de poder cantar minha música La la la na cerimônia de encerramento.” Além delas, Alexandre Pires, Santana, Carlinhos Brown e o haitiano Wyclean Jean também estão confirmados para a grande festa que será realizada no domingo (13).

