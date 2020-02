Scheila Carvalho vai lançar grife fitness e defende Gracyanne Barbosa

Scheila quer virar empresária do ramo fitness: “Tem tudo a ver comigo”.

Foto: Luciana Prezia

Cheia de sensualidade, Scheila Carvalho roubou a cena neste domingo (2), quarta noite de camarote Contigo!. De minissaia, ela trouxe a filhinha, Giullia, de 3 anos, à tiracolo para assistir aos trios e curtir o espaço.

“Não sei para os outros, mas para mim o carnaval da Bahia é o melhor de todos. Em São Paulo e Rio existe o glamour, mas aqui, é o povão na rua, participando mesmo”, contou.

E tanto amor, já é passado de mãe para a filhota: “Parece que ela já está igual a mim. Hoje no Algodão Doce, da Carla Perez, nós nem ficamos em cima do trio! Ela se divertiu bastante. Tanto que não está cansada e até quis vir para cá”.

Scheila contou, também, que sente muitas saudades de sua época de É o Tchan!. “Ontem estive no trio da Ivete e durante o percurso veio toda aquela lembrança… É algo que vou guardar para sempre, a dança foi meu primeiro amor, vou morrer com isso”, declarou com lágrimas nos olhos.

Perguntada se teria desejo de puxar seu próprio bloco, a exemplo de sua amiga Carla, ela desconversou, porém não descarta a ideia: “Estou trilhando outro caminho, tenho outros projetos e acho que nem aguentaria, quer dizer, se eu voltar aos poucos até pode ser… “

Sobre seus novos planos, ela, que no momento está sem vínculo com emissoras, Scheila declarou que em breve vai lançar uma grife de roupas fitness. “Tem tudo a ver comigo, né?! Sempre quis e, além do mais, é algo muito forte hoje em dia”, disse.

E ainda sobre o tema malhação, defendeu Gracyanne Barbosa: “As pessoas a criticam demais por seus músculos, mas é a vida dela, o que ela ama. Eu, por exemplo, se fico um dia sem academia já fico mal”.

A apresentadora também explicou o motivo de Tonny Salles, seu marido, não estar com ela! “Alguém precisa trabalhar, né? Ele cumpre sua agenda de shows até quinta-feira”, disse bem-humorada.