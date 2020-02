SBT aposta em reprise de novelas

Pérola Negra é a aposta de Silvio Santos para o horário da tarde

Depois de alcançar boa audiência com a novela mexicana As Tontas não vão ao céu, exibida às 16h, o SBT resolveu investir mais na faixa da tarde. Os clássicos Esmeralda e Pérola Negra voltam às telas na próxima segunda-feira 12.

A emissora ainda exibirá outro sucesso antigo, Canavial de Paixões que irá ao ar no horário nobre, a partir de agosto, com o fim de Uma Rosa com Amor.



Pérola Negra – Reestréia dia 12/07, às 14h15

A novela, que curiosamente fez mais sucesso na reprise em 2004 do que na exibição original em 1998, é uma das apostas de Silvio Santos para revigorar o horário da tarde. A trama de Enrique Torres ganhou a versão brasileira estrelada por Patrícia de Sabrit e Dalton Vigh.

SINOPSE:

Pérola Marques (Patrícia de Sabrit), é abandonada ainda bebê por sua mãe, junto a um colar de 22 pérolas negras. Cada pérola servirá para bancar um ano da vida da garota no internato St. Mathilda High School.

Eva (Vanusa Splindler), uma grande amiga de Pérola, é seduzida por Tomás Álvares Toledo (Dalton Vigh) e engravida. Para evitar escândalos, as duas mantêm em segredo o bebê que está a caminho e prometem cuidar dele quando saírem da escola.

Porém, depois do nascimento, a criança é entregue aos caseiros do internato por Miss Hellen (Martha Mellinger), que ganha uma boa quantia de dinheiro.

Meses depois, Eva fica sabendo que seu avô lhe deixou uma grande herança. Porém, ao sair do internato ao lado de Pérola, sofre um acidente de carro e morre. No hospital, Pérola é confundida com a amiga e assume sua identidade para poder recuperar o filho dela.

QUEM É QUEM

Pérola Marques (Patrícia de Sabrit) – A jovem órfã que cresceu entre as paredes do internato, tinha apenas Eva como amiga, mas a perde em um acidente. Depois disso, sua vida se transforma. Ela assume a identidade da amiga e terá uma relação de amor e ódio com Tomás.

Tomás Álvares Toledo (Dalton Vigh) – O verdadeiro pai de Carlinhos, filho de Eva, é um homem audacioso e costuma destratar as mulheres. Ele se acha vencedor em tudo que faz e entrará em confronto com Pérola.

Rosália Pacheco Oliveira (Maximira Figueredo) – A avó de Eva é uma mulher arrogante e autoritária. Além de manipular a família, ela se finge de cega e sofre por não saber onde anda a filha, fruto de uma traição.

Fernando Álvares Toledo (Luís Carlos de Moraes) – Pai de Tomás, Fernando é um homem que carrega um enorme desejo de vingança pela família Pacheco Oliveira.

Lucila (Mariana Dubois) – A irmã de Tomás é uma jovem sonhadora que sofre ao descobrir que está grávida. Ela terá que amadurecer para enfrentar as dificuldades na vida.