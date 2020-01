Sasha curte show de Arctic Monkeys no Rio

Sasha chega ao show

Foto: Alex Palarea e Felipe Panfili/AgNews

Acompanhada de amigos, Sasha foi uma das famosas que passaram pelo HSBC Arena, no Rio de Janeiro, para conferir o show do Arctic Monkeys! A noite de sábado (15) reuniu diversas estrelas no espaço, que curtiram a apresentação da banda inglesa.

Claudia Abreu, Gabriel Braga Nunes, Sergio Guizé, Daniel Rocha e Samuel Rosa foram algumas das outras celebridades que agitaram ao som do indie de Alex Turner e sua trupe.

No dia anterior, o Arctic Monkeys tocou em São Paulo.

Samuel Rosa chega com o filho, Juliano Alvarenga

Foto: Alex Palarea e Felipe Panfili/AgNews

Claudia Abreu e Gabriel Braga Nunes

Foto: Alex Palarea e Felipe Panfili/AgNews