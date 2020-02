Sangue Bom: Bento morre de ciúmes de Giane

Desperta em Bento o amor por Giane em Bento

Foto: Divulgação/TV Globo

Cada vez mais encantado e disposto a transformar Giane (Isabelle Drummond) numa badalada top model, Caio (Thiago Amaral), aos poucos, vai ganhando a confiança e o carinho da florista. Bastante ressabiada no começo, a moça decide, finalmente, fazer a sessão de fotos e mostrar toda a sua beleza clássica ao mundo. Ainda bem, pois assim que as fotografias ficam prontas, ela tem um sucesso instantâneo. E tanto êxito logo vira motivo de inveja. Com dor de cotovelos, Amora (Sophie Charlotte) faz de tudo para prejudicar a carreira de Giane. Inclusive levando-a a acreditar que Caio é um vigarista e aproveitador. Mas o rapaz de bobo não tem nada e consegue desmentir a it girl.

Mas quem vai ficar realmente mexido com a nova fase da “companheira de trabalho” é Bento (Marco Pigossi). Se antes ele a via apenas como uma irmã-amiga, agora a situação muda completamente de figura, com ele, inclusive, tendo ataques de ciúme da gatinha. Um dia, ao ver Giane numa situação de bastante intimidade com Caio, ele se enfurece e não faz questão de esconder seu sentimento. Só que, dessa vez, talvez seja tarde demais para descobrir que ela sempre foi seu único e verdadeiro amor.